سعر TempleDAO (TEMPLE)
سعر TempleDAO (TEMPLE) المباشر لليوم هو USD 3.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.76M. يتم تحديث سعر TEMPLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TempleDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23K
- تغيير سعر TempleDAO خلال اليوم هو +2.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.00M
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خلال اليوم، كان سعر TempleDAO مقابل USD هو $ +0.063152 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TempleDAO مقابل USD هو $ +0.6251836000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TempleDAO مقابل USD هو $ +2.0198690240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TempleDAO مقابل USD هو $ +1.5404574559861577 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.063152
|+2.12%
|30 يوم
|$ +0.6251836000
|+20.57%
|60 يوم
|$ +2.0198690240
|+66.44%
|90 يوم
|$ +1.5404574559861577
|+102.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TempleDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+2.12%
-0.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue.
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