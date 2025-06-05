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سعر TDCCP (TDCCP) المباشر لليوم هو USD 0.226648 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.39M . يتم تحديث سعر TDCCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TDCCP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TDCCP خلال اليوم هو -15.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 640.00M

أداء سعر TDCCP (TDCCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ -0.0412814507010632 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0412814507010632 -15.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TDCCP (TDCCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TDCCP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.209455$ 0.209455 $ 0.209455 24 ساعة مرتفع $ 0.26793$ 0.26793 $ 0.26793 عالية طوال الوقت $ 0.440804$ 0.440804 $ 0.440804 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -15.40% تغير السعر (7 أيام) -20.66%

معلومات سوق TDCCP (TDCCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: