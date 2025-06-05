سعر TDCCP (TDCCP)
سعر TDCCP (TDCCP) المباشر لليوم هو USD 0.226648. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.39M. يتم تحديث سعر TDCCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TDCCP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TDCCP خلال اليوم هو -15.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 640.00M
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خلال اليوم، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ -0.0412814507010632 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TDCCP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0412814507010632
|-15.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TDCCP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-15.40%
-20.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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