سعر Taro (TARO)
سعر Taro (TARO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.24K. يتم تحديث سعر TARO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Taro خلال اليوم هو -17.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TARO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TARO.
خلال اليوم، كان سعر Taro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-17.14%
+13.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ABOUT TARO The true story of survivaL in the ice! Sakhalin huskies (also known as Karafuto ken), Taro and Jiro, rose to fame in 1959 after they were abandoned with 13 other dogs in Antarctica by a Japanese expedition team for almost a year yet survived. While seven of the dogs perished still chained at the campsite, Taro, Jiro and six other dogs managed to escape. The pair endured below-freezing temperatures and survived possibly on a diet of penguins and seals. Finally, in 1959, a new Japanese research team returned to Antarctica, astonished to discover Taro and Jiro still alive after 11 months. News of the surviving dogs reached Japan and they became symbols of perseverance and courage ultimately becoming known as "The Survivors."
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TARO إلى VND
₫--
|1 TARO إلى AUD
A$--
|1 TARO إلى GBP
￡--
|1 TARO إلى EUR
€--
|1 TARO إلى USD
$--
|1 TARO إلى MYR
RM--
|1 TARO إلى TRY
₺--
|1 TARO إلى JPY
¥--
|1 TARO إلى RUB
₽--
|1 TARO إلى INR
₹--
|1 TARO إلى IDR
Rp--
|1 TARO إلى KRW
₩--
|1 TARO إلى PHP
₱--
|1 TARO إلى EGP
￡E.--
|1 TARO إلى BRL
R$--
|1 TARO إلى CAD
C$--
|1 TARO إلى BDT
৳--
|1 TARO إلى NGN
₦--
|1 TARO إلى UAH
₴--
|1 TARO إلى VES
Bs--
|1 TARO إلى PKR
Rs--
|1 TARO إلى KZT
₸--
|1 TARO إلى THB
฿--
|1 TARO إلى TWD
NT$--
|1 TARO إلى AED
د.إ--
|1 TARO إلى CHF
Fr--
|1 TARO إلى HKD
HK$--
|1 TARO إلى MAD
.د.م--
|1 TARO إلى MXN
$--