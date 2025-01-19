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سعر Sympson by Virtuals ($SYMP) المباشر لليوم هو USD 0.02151912 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.60M . يتم تحديث سعر $SYMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sympson by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70M - تغيير سعر Sympson by Virtuals خلال اليوم هو -3.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Sympson by Virtuals ($SYMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00075032515646286 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00075032515646286 -3.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sympson by Virtuals ($SYMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sympson by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01558299$ 0.01558299 $ 0.01558299 24 ساعة مرتفع $ 0.02505126$ 0.02505126 $ 0.02505126 عالية طوال الوقت $ 0.03351131$ 0.03351131 $ 0.03351131 تغير السعر (1 ساعة) -8.70% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Sympson by Virtuals ($SYMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: