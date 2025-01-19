سعر Sympson by Virtuals ($SYMP)
سعر Sympson by Virtuals ($SYMP) المباشر لليوم هو USD 0.02151912. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.60M. يتم تحديث سعر $SYMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sympson by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70M
- تغيير سعر Sympson by Virtuals خلال اليوم هو -3.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00075032515646286 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sympson by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00075032515646286
|-3.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sympson by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.70%
-3.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
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