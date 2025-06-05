سعر SURF (SURF)
سعر SURF (SURF) المباشر لليوم هو USD 0.02108115. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.11M. يتم تحديث سعر SURF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SURF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SURF خلال اليوم هو -2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر SURF مقابل USD هو $ -0.0005785481961823 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SURF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SURF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SURF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005785481961823
|-2.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SURF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
-2.67%
-32.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits.
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