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سعر SURF (SURF) المباشر لليوم هو USD 0.02108115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.11M . يتم تحديث سعر SURF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SURF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SURF خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر SURF (SURF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SURF مقابل USD هو $ -0.0005785481961823 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SURF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SURF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SURF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005785481961823 -2.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SURF (SURF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SURF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02104167$ 0.02104167 $ 0.02104167 24 ساعة مرتفع $ 0.02274019$ 0.02274019 $ 0.02274019 عالية طوال الوقت $ 0.03671856$ 0.03671856 $ 0.03671856 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -32.22%

معلومات سوق SURF (SURF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: