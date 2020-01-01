توكنوميكس SURF (SURF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SURF (SURF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SURF (SURF) $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. الموقع الرسمي: https://cryptoparadise.net/surf/ اشتر SURF الآن!

توكنوميكس SURF (SURF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SURF (SURF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03671856 $ 0.03671856 $ 0.03671856 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0096459 $ 0.0096459 $ 0.0096459 السعر الحالي: $ 0.01775807 $ 0.01775807 $ 0.01775807 معرفة المزيد عن سعر SURF (SURF)

توكنوميكس SURF (SURF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SURF (SURF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SURF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SURF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SURF، استكشف السعر المباشر لتوكن SURF!

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