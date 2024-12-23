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سعر SuperWalk GRND (GRND) المباشر لليوم هو USD 0.067055 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.96M . يتم تحديث سعر GRND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SuperWalk GRND الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 690.48K - تغيير سعر SuperWalk GRND خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 163.00M

أداء سعر SuperWalk GRND (GRND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.00184271326079136 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.0119182081 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.0183075438 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.0314850148419996 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00184271326079136 -2.67% 30 يوم $ -0.0119182081 -17.77% 60 يوم $ -0.0183075438 -27.30% 90 يوم $ -0.0314850148419996 -31.95%

تحليل سعر SuperWalk GRND (GRND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperWalk GRND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.066842$ 0.066842 $ 0.066842 24 ساعة مرتفع $ 0.068904$ 0.068904 $ 0.068904 عالية طوال الوقت $ 0.384843$ 0.384843 $ 0.384843 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -17.73%

معلومات سوق SuperWalk GRND (GRND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: