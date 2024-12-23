سعر SuperWalk GRND (GRND)
سعر SuperWalk GRND (GRND) المباشر لليوم هو USD 0.067055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.96M. يتم تحديث سعر GRND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SuperWalk GRND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 690.48K
- تغيير سعر SuperWalk GRND خلال اليوم هو -2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 163.00M
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خلال اليوم، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.00184271326079136 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.0119182081 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.0183075438 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperWalk GRND مقابل USD هو $ -0.0314850148419996 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00184271326079136
|-2.67%
|30 يوم
|$ -0.0119182081
|-17.77%
|60 يوم
|$ -0.0183075438
|-27.30%
|90 يوم
|$ -0.0314850148419996
|-31.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperWalk GRND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-2.67%
-17.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world.
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|1 GRND إلى AUD
A$0.10661745
|1 GRND إلى GBP
￡0.05297345
|1 GRND إلى EUR
€0.06370225
|1 GRND إلى USD
$0.067055
|1 GRND إلى MYR
RM0.30107695
|1 GRND إلى TRY
₺2.35966545
|1 GRND إلى JPY
¥10.4967897
|1 GRND إلى RUB
₽6.89258345
|1 GRND إلى INR
₹5.69766335
|1 GRND إلى IDR
Rp1,081.53210665
|1 GRND إلى PHP
₱3.929423
|1 GRND إلى EGP
￡E.3.4117584
|1 GRND إلى BRL
R$0.4076944
|1 GRND إلى CAD
C$0.09588865
|1 GRND إلى BDT
৳7.98021555
|1 GRND إلى NGN
₦103.7997989
|1 GRND إلى UAH
₴2.80088735
|1 GRND إلى VES
Bs3.419805
|1 GRND إلى PKR
Rs18.58965765
|1 GRND إلى KZT
₸35.07043555
|1 GRND إلى THB
฿2.293281
|1 GRND إلى TWD
NT$2.18800465
|1 GRND إلى CHF
Fr0.05967895
|1 GRND إلى HKD
HK$0.52101735
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