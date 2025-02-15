سعر SUIBoxer (SBOX)
سعر SUIBoxer (SBOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SBOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUIBoxer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.63
- تغيير سعر SUIBoxer خلال اليوم هو +3.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SUIBoxer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUIBoxer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUIBoxer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUIBoxer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.15%
|30 يوم
|$ 0
|-69.53%
|60 يوم
|$ 0
|-83.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUIBoxer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+3.15%
+19.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? MemeCoin What makes your project unique? SUIBoxer is a meme token built on the Sui Network. It’s a fun and playful way for users to participate in the crypto world, with rewards available through staking and liquidity provision. We also offer community-driven events and initiatives for our holders. SUIBoxer will have you wagging your tail with excitement. Join the pack and let’s howl together as we ride the meme coin wave to the moon! History of your project. What’s next for your project? Doge Farming pool Doge DEX Doge Launchpad What can your token be used for? Doge Chain（SUI L2 evm）focus on Defi and say “fuck off ” to Sui main net
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