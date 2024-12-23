سعر Success Kid (SKID)
سعر Success Kid (SKID) المباشر لليوم هو USD 0.01725151. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر SKID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Success Kid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.22K
- تغيير سعر Success Kid خلال اليوم هو +2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.88M
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خلال اليوم، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ +0.00045403 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ -0.0063248141 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ -0.0006466124 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ -0.007862646952373665 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00045403
|+2.70%
|30 يوم
|$ -0.0063248141
|-36.66%
|60 يوم
|$ -0.0006466124
|-3.74%
|90 يوم
|$ -0.007862646952373665
|-31.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Success Kid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+2.70%
-12.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way
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