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سعر Success Kid (SKID) المباشر لليوم هو USD 0.01725151 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر SKID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Success Kid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.22K - تغيير سعر Success Kid خلال اليوم هو +2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.88M

أداء سعر Success Kid (SKID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ +0.00045403 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ -0.0063248141 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ -0.0006466124 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Success Kid مقابل USD هو $ -0.007862646952373665 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00045403 +2.70% 30 يوم $ -0.0063248141 -36.66% 60 يوم $ -0.0006466124 -3.74% 90 يوم $ -0.007862646952373665 -31.30%

تحليل سعر Success Kid (SKID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Success Kid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01653071$ 0.01653071 $ 0.01653071 24 ساعة مرتفع $ 0.01935032$ 0.01935032 $ 0.01935032 عالية طوال الوقت $ 0.256026$ 0.256026 $ 0.256026 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) +2.70% تغير السعر (7 أيام) -12.59%

معلومات سوق Success Kid (SKID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: