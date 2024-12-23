احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STATOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STATOM.

سعر Stride Staked Atom (STATOM) المباشر لليوم هو USD 9.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.60M . يتم تحديث سعر STATOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked Atom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.42K - تغيير سعر Stride Staked Atom خلال اليوم هو -3.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.48M

أداء سعر Stride Staked Atom (STATOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Atom مقابل USD هو $ -0.341636184288511 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Atom مقابل USD هو $ -1.4961857760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Atom مقابل USD هو $ +3.4282838520 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Atom مقابل USD هو $ +2.793478562688222 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.341636184288511 -3.58% 30 يوم $ -1.4961857760 -16.29% 60 يوم $ +3.4282838520 +37.35% 90 يوم $ +2.793478562688222 +43.74%

تحليل سعر Stride Staked Atom (STATOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Atom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.13$ 9.13 $ 9.13 24 ساعة مرتفع $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 عالية طوال الوقت $ 18.7$ 18.7 $ 18.7 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -3.58% تغير السعر (7 أيام) -31.78%

معلومات سوق Stride Staked Atom (STATOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: