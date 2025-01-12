سعر stickman ($STICKY)
سعر stickman ($STICKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.51K. يتم تحديث سعر $STICKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق stickman الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.96
- تغيير سعر stickman خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر stickman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر stickman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر stickman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر stickman مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.50%
|60 يوم
|$ 0
|-12.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر stickman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The OG of all the memes. Watch out for the return of the GOAT, stickman. I RUN THIS MEME SPACE, MFER!
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