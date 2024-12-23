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سعر Step Finance (STEP) المباشر لليوم هو USD 0.104887 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.29M . يتم تحديث سعر STEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Step Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.71K - تغيير سعر Step Finance خلال اليوم هو -4.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 318.04M

أداء سعر Step Finance (STEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Step Finance مقابل USD هو $ -0.0053999326835571 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Step Finance مقابل USD هو $ +0.0461891091 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Step Finance مقابل USD هو $ +0.1161318933 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Step Finance مقابل USD هو $ +0.05697228163021041 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0053999326835571 -4.89% 30 يوم $ +0.0461891091 +44.04% 60 يوم $ +0.1161318933 +110.72% 90 يوم $ +0.05697228163021041 +118.90%

تحليل سعر Step Finance (STEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Step Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.104307$ 0.104307 $ 0.104307 24 ساعة مرتفع $ 0.110407$ 0.110407 $ 0.110407 عالية طوال الوقت $ 10.2$ 10.2 $ 10.2 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) -34.81%

معلومات سوق Step Finance (STEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: