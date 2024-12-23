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سعر StellaSwap (STELLA) المباشر لليوم هو USD 0.055325 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.81M . يتم تحديث سعر STELLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StellaSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.29K - تغيير سعر StellaSwap خلال اليوم هو -1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.82M

أداء سعر StellaSwap (STELLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StellaSwap مقابل USD هو $ -0.00073197457005117 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StellaSwap مقابل USD هو $ -0.0083519837 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StellaSwap مقابل USD هو $ +0.0429053673 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StellaSwap مقابل USD هو $ +0.037450146325485674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00073197457005117 -1.30% 30 يوم $ -0.0083519837 -15.09% 60 يوم $ +0.0429053673 +77.55% 90 يوم $ +0.037450146325485674 +209.51%

تحليل سعر StellaSwap (STELLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StellaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.053421$ 0.053421 $ 0.053421 24 ساعة مرتفع $ 0.057447$ 0.057447 $ 0.057447 عالية طوال الوقت $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 تغير السعر (1 ساعة) -1.19% تغير السعر (1يوم) -1.30% تغير السعر (7 أيام) -28.25%

معلومات سوق StellaSwap (STELLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: