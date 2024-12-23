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سعر Steem Dollars (SBD) المباشر لليوم هو USD 3.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.45M . يتم تحديث سعر SBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Steem Dollars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.57M - تغيير سعر Steem Dollars خلال اليوم هو -3.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.91M

أداء سعر Steem Dollars (SBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ -0.121696043821664 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ +0.0240092910 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ +0.5300798980 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ +0.315639887491523 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.121696043821664 -3.74% 30 يوم $ +0.0240092910 +0.77% 60 يوم $ +0.5300798980 +16.94% 90 يوم $ +0.315639887491523 +11.22%

تحليل سعر Steem Dollars (SBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Steem Dollars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 24 ساعة مرتفع $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 عالية طوال الوقت $ 19.02$ 19.02 $ 19.02 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -3.74% تغير السعر (7 أيام) -14.15%

معلومات سوق Steem Dollars (SBD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: