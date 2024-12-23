سعر Steem Dollars (SBD)
سعر Steem Dollars (SBD) المباشر لليوم هو USD 3.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.45M. يتم تحديث سعر SBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Steem Dollars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.57M
- تغيير سعر Steem Dollars خلال اليوم هو -3.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.91M
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خلال اليوم، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ -0.121696043821664 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ +0.0240092910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ +0.5300798980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Steem Dollars مقابل USD هو $ +0.315639887491523 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.121696043821664
|-3.74%
|30 يوم
|$ +0.0240092910
|+0.77%
|60 يوم
|$ +0.5300798980
|+16.94%
|90 يوم
|$ +0.315639887491523
|+11.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Steem Dollars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-3.74%
-14.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.
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