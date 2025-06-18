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سعر StandX DUSD (DUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99978 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.52M . يتم تحديث سعر DUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StandX DUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر StandX DUSD خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.52M

أداء سعر StandX DUSD (DUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ -0.0002414403744909 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002414403744909 -0.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StandX DUSD (DUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StandX DUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998902$ 0.998902 $ 0.998902 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق StandX DUSD (DUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: