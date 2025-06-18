سعر StandX DUSD (DUSD)
سعر StandX DUSD (DUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99978. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.52M. يتم تحديث سعر DUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StandX DUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر StandX DUSD خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.52M
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خلال اليوم، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ -0.0002414403744909 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StandX DUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002414403744909
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StandX DUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.02%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.
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