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سعر StakeWise (SWISE) المباشر لليوم هو USD 0.02262788 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.38M . يتم تحديث سعر SWISE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StakeWise الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.97K - تغيير سعر StakeWise خلال اليوم هو -3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 546.91M

أداء سعر StakeWise (SWISE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ -0.00093623886019844 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ +0.0009202374 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ +0.0108825666 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00093623886019844 -3.97% 30 يوم $ +0.0009202374 +4.07% 60 يوم $ +0.0108825666 +48.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StakeWise (SWISE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeWise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02224957$ 0.02224957 $ 0.02224957 24 ساعة مرتفع $ 0.02370736$ 0.02370736 $ 0.02370736 عالية طوال الوقت $ 0.358418$ 0.358418 $ 0.358418 تغير السعر (1 ساعة) +0.87% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) -11.78%

معلومات سوق StakeWise (SWISE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: