سعر StakeWise (SWISE)
سعر StakeWise (SWISE) المباشر لليوم هو USD 0.02262788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.38M. يتم تحديث سعر SWISE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StakeWise الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.97K
- تغيير سعر StakeWise خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 546.91M
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خلال اليوم، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ -0.00093623886019844 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ +0.0009202374 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ +0.0108825666 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeWise مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00093623886019844
|-3.97%
|30 يوم
|$ +0.0009202374
|+4.07%
|60 يوم
|$ +0.0108825666
|+48.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeWise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.87%
-3.97%
-11.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem.
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