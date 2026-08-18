سعر Staked TRX اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked TRX (STRX) اليوم هو $ 0.42061، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRX الحالي إلى USD هو $ 0.42061 لكل STRX.

يحتل Staked TRX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,135,348,641، مع عرض متداول قدره 343.64M STRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRX بين $ 0.420394 (أدنى) و$ 0.422897 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.560826، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.066254.

على المدى القصير، تحرك STRX بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-2.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 955.41K.

معلومات سوق Staked TRX (STRX)

القيمة السوقية $ 3.14B$ 3.14B $ 3.14B الحجم (24 ساعة) $ 955.41K$ 955.41K $ 955.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.14B$ 3.14B $ 3.14B إمداد دورة التداول 343.64M 343.64M 343.64M إجمالي العرض 7,454,248,977.884428 7,454,248,977.884428 7,454,248,977.884428

القيمة السوقية الحالية لـ Staked TRX هي $ 3.14B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 955.41K. العرض المتداول لـ STRX يبلغ 343.64M، مع إجمالي عرض 7454248977.884428. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.14B.