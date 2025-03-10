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سعر Staked HYPE (STHYPE) المباشر لليوم هو USD 14.64 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.55M . يتم تحديث سعر STHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked HYPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.60K - تغيير سعر Staked HYPE خلال اليوم هو -5.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M

أداء سعر Staked HYPE (STHYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ -0.79752103518791 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.79752103518791 -5.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked HYPE (STHYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked HYPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 14.19$ 14.19 $ 14.19 24 ساعة مرتفع $ 15.44$ 15.44 $ 15.44 عالية طوال الوقت $ 25.55$ 25.55 $ 25.55 تغير السعر (1 ساعة) -2.03% تغير السعر (1يوم) -5.16% تغير السعر (7 أيام) -27.82%

معلومات سوق Staked HYPE (STHYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: