سعر Staked HYPE (STHYPE)
سعر Staked HYPE (STHYPE) المباشر لليوم هو USD 14.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.55M. يتم تحديث سعر STHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked HYPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.60K
- تغيير سعر Staked HYPE خلال اليوم هو -5.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ -0.79752103518791 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked HYPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.79752103518791
|-5.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked HYPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.03%
-5.16%
-27.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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