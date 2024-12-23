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سعر Stader ETHx (ETHX) المباشر لليوم هو USD 3,425.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 428.72M . يتم تحديث سعر ETHX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stader ETHx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 695.05K - تغيير سعر Stader ETHx خلال اليوم هو -1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 125.09K

أداء سعر Stader ETHx (ETHX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ -36.262669783954 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ -5.6841797880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ +1,062.0805678140 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ +662.5548683710815 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -36.262669783954 -1.04% 30 يوم $ -5.6841797880 -0.16% 60 يوم $ +1,062.0805678140 +31.01% 90 يوم $ +662.5548683710815 +23.98%

تحليل سعر Stader ETHx (ETHX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stader ETHx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,372.94$ 3,372.94 $ 3,372.94 24 ساعة مرتفع $ 3,545.68$ 3,545.68 $ 3,545.68 عالية طوال الوقت $ 4,275.3$ 4,275.3 $ 4,275.3 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -15.91%

معلومات سوق Stader ETHx (ETHX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: