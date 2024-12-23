سعر Stader ETHx (ETHX)
سعر Stader ETHx (ETHX) المباشر لليوم هو USD 3,425.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 428.72M. يتم تحديث سعر ETHX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stader ETHx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 695.05K
- تغيير سعر Stader ETHx خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 125.09K
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خلال اليوم، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ -36.262669783954 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ -5.6841797880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ +1,062.0805678140 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stader ETHx مقابل USD هو $ +662.5548683710815 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -36.262669783954
|-1.04%
|30 يوم
|$ -5.6841797880
|-0.16%
|60 يوم
|$ +1,062.0805678140
|+31.01%
|90 يوم
|$ +662.5548683710815
|+23.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stader ETHx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-1.04%
-15.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.
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