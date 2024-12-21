سعر Stader BNBx (BNBX)
سعر Stader BNBx (BNBX) المباشر لليوم هو USD 749.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.75M. يتم تحديث سعر BNBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stader BNBx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.88K
- تغيير سعر Stader BNBx خلال اليوم هو +1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.35K
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خلال اليوم، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +14.38 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +94.5926987800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +109.2009573080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +113.2259523083269 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +14.38
|+1.96%
|30 يوم
|$ +94.5926987800
|+12.63%
|60 يوم
|$ +109.2009573080
|+14.58%
|90 يوم
|$ +113.2259523083269
|+17.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stader BNBx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+1.96%
-5.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.
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