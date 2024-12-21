شعار Stader BNBx

سعر Stader BNBx (BNBX)

USD

مخطط سعر Stader BNBx (BNBX) المباشر

$749.12
$749.12$749.12
+1.90%(1D)

سعر Stader BNBx (BNBX) لليوم

سعر Stader BNBx (BNBX) المباشر لليوم هو USD 749.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.75M. يتم تحديث سعر BNBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stader BNBx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.88K
- تغيير سعر Stader BNBx خلال اليوم هو +1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.35K

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BNBX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BNBX.

أداء سعر Stader BNBx (BNBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +14.38 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +94.5926987800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +109.2009573080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +113.2259523083269 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +14.38+1.96%
30 يوم$ +94.5926987800+12.63%
60 يوم$ +109.2009573080+14.58%
90 يوم$ +113.2259523083269+17.81%

تحليل سعر Stader BNBx (BNBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stader BNBx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 677.64
$ 677.64$ 677.64

$ 749.42
$ 749.42$ 749.42

$ 1,612.2
$ 1,612.2$ 1,612.2

+0.36%

+1.96%

-5.35%

معلومات سوق Stader BNBx (BNBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 13.75M
$ 13.75M$ 13.75M

$ 6.88K
$ 6.88K$ 6.88K

18.35K
18.35K 18.35K

ما هو Stader BNBx ( BNBX )

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Stader BNBx (BNBX)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Stader BNBx (BNBX)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة BNBX إلى العملات المحلية

1 BNBX إلى AUD
A$1,191.0372
1 BNBX إلى GBP
591.7732
1 BNBX إلى EUR
711.626
1 BNBX إلى USD
$749.08
1 BNBX إلى MYR
RM3,370.86
1 BNBX إلى TRY
26,360.1252
1 BNBX إلى JPY
¥117,186.0752
1 BNBX إلى RUB
77,110.2952
1 BNBX إلى INR
63,626.8552
1 BNBX إلى IDR
Rp12,081,933.7924
1 BNBX إلى PHP
44,068.3764
1 BNBX إلى EGP
￡E.38,113.1904
1 BNBX إلى BRL
R$4,554.4064
1 BNBX إلى CAD
C$1,071.1844
1 BNBX إلى BDT
89,485.0968
1 BNBX إلى NGN
1,161,358.6504
1 BNBX إلى UAH
31,401.4336
1 BNBX إلى VES
Bs38,203.08
1 BNBX إلى PKR
Rs208,424.0192
1 BNBX إلى KZT
393,214.5644
1 BNBX إلى THB
฿25,618.536
1 BNBX إلى TWD
NT$24,442.4804
1 BNBX إلى CHF
Fr666.6812
1 BNBX إلى HKD
HK$5,820.3516
1 BNBX إلى MAD
.د.م7,535.7448