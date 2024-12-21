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سعر Stader BNBx (BNBX) المباشر لليوم هو USD 749.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.75M . يتم تحديث سعر BNBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stader BNBx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.88K - تغيير سعر Stader BNBx خلال اليوم هو +1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.35K

أداء سعر Stader BNBx (BNBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +14.38 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +94.5926987800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +109.2009573080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stader BNBx مقابل USD هو $ +113.2259523083269 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +14.38 +1.96% 30 يوم $ +94.5926987800 +12.63% 60 يوم $ +109.2009573080 +14.58% 90 يوم $ +113.2259523083269 +17.81%

تحليل سعر Stader BNBx (BNBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stader BNBx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 677.64$ 677.64 $ 677.64 24 ساعة مرتفع $ 749.42$ 749.42 $ 749.42 عالية طوال الوقت $ 1,612.2$ 1,612.2 $ 1,612.2 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +1.96% تغير السعر (7 أيام) -5.35%

معلومات سوق Stader BNBx (BNBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: