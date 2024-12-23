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سعر Spring Staked SUI (SSUI) المباشر لليوم هو USD 4.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.41M . يتم تحديث سعر SSUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spring Staked SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.25K - تغيير سعر Spring Staked SUI خلال اليوم هو -3.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.30M

أداء سعر Spring Staked SUI (SSUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ -0.145526275923858 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ +0.8549611770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.145526275923858 -3.29% 30 يوم $ +0.8549611770 +20.02% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spring Staked SUI (SSUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spring Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 24 ساعة مرتفع $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 عالية طوال الوقت $ 4.96$ 4.96 $ 4.96 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -3.29% تغير السعر (7 أيام) -13.04%

معلومات سوق Spring Staked SUI (SSUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: