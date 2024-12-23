سعر Spring Staked SUI (SSUI)
سعر Spring Staked SUI (SSUI) المباشر لليوم هو USD 4.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.41M. يتم تحديث سعر SSUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spring Staked SUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.25K
- تغيير سعر Spring Staked SUI خلال اليوم هو -3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.30M
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خلال اليوم، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ -0.145526275923858 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ +0.8549611770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spring Staked SUI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.145526275923858
|-3.29%
|30 يوم
|$ +0.8549611770
|+20.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spring Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-3.29%
-13.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.
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