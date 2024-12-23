سعر Spore (SPORE)
سعر Spore (SPORE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 674.22K. يتم تحديث سعر SPORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spore الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.90
- تغيير سعر Spore خلال اليوم هو -4.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31,306.27T
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خلال اليوم، كان سعر Spore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spore مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.96%
|30 يوم
|$ 0
|-18.14%
|60 يوم
|$ 0
|+26.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
-4.96%
-6.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SPORE is a hyperdeflationary currency on Avalanche and BNB Smart Chain.
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