سعر SpartaDEX (SPARTA)
سعر SpartaDEX (SPARTA) المباشر لليوم هو USD 0.00422818. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 167.97K. يتم تحديث سعر SPARTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpartaDEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SpartaDEX خلال اليوم هو +1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.72M
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خلال اليوم، كان سعر SpartaDEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpartaDEX مقابل USD هو $ -0.0025546967 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpartaDEX مقابل USD هو $ -0.0032096423 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpartaDEX مقابل USD هو $ -0.03733315487670687 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.81%
|30 يوم
|$ -0.0025546967
|-60.42%
|60 يوم
|$ -0.0032096423
|-75.91%
|90 يوم
|$ -0.03733315487670687
|-89.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpartaDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+1.81%
-3.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to - Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT; - Promote and facilitate the launch of new, promising projects - Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards - Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface - Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer - Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges - Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
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|1 SPARTA إلى VND
₫108.41476338
|1 SPARTA إلى AUD
A$0.0066805244
|1 SPARTA إلى GBP
￡0.0032134168
|1 SPARTA إلى EUR
€0.0036785166
|1 SPARTA إلى USD
$0.00422818
|1 SPARTA إلى MYR
RM0.0186885556
|1 SPARTA إلى TRY
₺0.1607131218
|1 SPARTA إلى JPY
¥0.6030653134
|1 SPARTA إلى RUB
₽0.358338255
|1 SPARTA إلى INR
₹0.3635389164
|1 SPARTA إلى IDR
Rp70.4696384788
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₩6.0488765898
|1 SPARTA إلى PHP
₱0.2413022326
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￡E.0.2167365068
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R$0.0247771348
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C$0.0058348884
|1 SPARTA إلى BDT
৳0.512666825
|1 SPARTA إلى NGN
₦6.7220451276
|1 SPARTA إلى UAH
₴0.1746661158
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Bs0.30020078
|1 SPARTA إلى PKR
Rs1.1830024822
|1 SPARTA إلى KZT
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฿0.1415171846
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Fr0.0034248258
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HK$0.032768395
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