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سعر SPARTA (SPARTA) المباشر لليوم هو USD 0.05653 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.67M . يتم تحديث سعر SPARTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SPARTA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SPARTA خلال اليوم هو -2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 186.83M

أداء سعر SPARTA (SPARTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SPARTA مقابل USD هو $ -0.00161245045910714 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SPARTA مقابل USD هو $ -0.0086647883 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SPARTA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SPARTA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00161245045910714 -2.77% 30 يوم $ -0.0086647883 -15.32% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SPARTA (SPARTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SPARTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057001$ 0.057001 $ 0.057001 24 ساعة مرتفع $ 0.060187$ 0.060187 $ 0.060187 عالية طوال الوقت $ 0.111468$ 0.111468 $ 0.111468 تغير السعر (1 ساعة) -2.23% تغير السعر (1يوم) -2.77% تغير السعر (7 أيام) -18.69%

معلومات سوق SPARTA (SPARTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: