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سعر SpacePenguin (P3NGUIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.74K . يتم تحديث سعر P3NGUIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SpacePenguin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.51 - تغيير سعر SpacePenguin خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.30T

أداء سعر SpacePenguin (P3NGUIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.67% 30 يوم $ 0 -10.20% 60 يوم $ 0 -21.39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SpacePenguin (P3NGUIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SpacePenguin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) -0.28%

معلومات سوق SpacePenguin (P3NGUIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: