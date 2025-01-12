سعر SpacePenguin (P3NGUIN)
سعر SpacePenguin (P3NGUIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.74K. يتم تحديث سعر P3NGUIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpacePenguin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.51
- تغيير سعر SpacePenguin خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.30T
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خلال اليوم، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpacePenguin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.67%
|30 يوم
|$ 0
|-10.20%
|60 يوم
|$ 0
|-21.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpacePenguin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.67%
-0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it
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