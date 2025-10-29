معلومات سعر SOSANA (SOSANA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.20535 $ 0.20535 $ 0.20535 24 ساعة منخفض $ 0.233077 $ 0.233077 $ 0.233077 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.20535$ 0.20535 $ 0.20535 24 ساعة مرتفع $ 0.233077$ 0.233077 $ 0.233077 عالية طوال الوقت $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 أدنى سعر $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -0.78% تغير السعر (7 أيام) -4.01% تغير السعر (7 أيام) -4.01%

سعر SOSANA (SOSANA) في الوقت الحقيقي هو $0.230166. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOSANA بين أدنى سعر $ 0.20535 وأعلى سعر $ 0.233077، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOSANA على الإطلاق هو $ 0.496509، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.160209.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOSANA -0.43% على مدار الساعة الماضية، -0.78% على مدار 24 ساعة، و -4.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SOSANA (SOSANA)

القيمة السوقية $ 20.44M$ 20.44M $ 20.44M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.44M$ 20.44M $ 20.44M إمداد دورة التداول 88.89M 88.89M 88.89M إجمالي العرض 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

القيمة السوقية الحالية لـ SOSANA هي $ 20.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOSANA يبلغ 88.89M، مع إجمالي عرض 88888888.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.44M.