سعر SolMail (MAIL)
سعر SolMail (MAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00161909. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.61M. يتم تحديث سعر MAIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolMail الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SolMail خلال اليوم هو +15.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.00021994 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.0084116500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.0052650544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.0011060480169025051 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021994
|+15.72%
|30 يوم
|$ +0.0084116500
|+519.53%
|60 يوم
|$ +0.0052650544
|+325.19%
|90 يوم
|$ +0.0011060480169025051
|+215.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolMail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.42%
+15.72%
+1.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address.
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