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سعر SolMail (MAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00161909 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.61M . يتم تحديث سعر MAIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolMail الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SolMail خلال اليوم هو +15.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر SolMail (MAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.00021994 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.0084116500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.0052650544 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolMail مقابل USD هو $ +0.0011060480169025051 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021994 +15.72% 30 يوم $ +0.0084116500 +519.53% 60 يوم $ +0.0052650544 +325.19% 90 يوم $ +0.0011060480169025051 +215.59%

تحليل سعر SolMail (MAIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolMail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00139883$ 0.00139883 $ 0.00139883 24 ساعة مرتفع $ 0.00222738$ 0.00222738 $ 0.00222738 عالية طوال الوقت $ 0.07829$ 0.07829 $ 0.07829 تغير السعر (1 ساعة) +3.42% تغير السعر (1يوم) +15.72% تغير السعر (7 أيام) +1.07%

معلومات سوق SolMail (MAIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: