احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STORE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STORE.

سعر Solana Spaces (STORE) المباشر لليوم هو USD 0.00156606 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M . يتم تحديث سعر STORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solana Spaces الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solana Spaces خلال اليوم هو -1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 972.56M

أداء سعر Solana Spaces (STORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solana Spaces (STORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Spaces: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00144552$ 0.00144552 $ 0.00144552 24 ساعة مرتفع $ 0.00166485$ 0.00166485 $ 0.00166485 عالية طوال الوقت $ 0.0039126$ 0.0039126 $ 0.0039126 تغير السعر (1 ساعة) +8.10% تغير السعر (1يوم) -1.12% تغير السعر (7 أيام) -23.23%

معلومات سوق Solana Spaces (STORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: