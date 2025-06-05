سعر Solana Spaces (STORE)
سعر Solana Spaces (STORE) المباشر لليوم هو USD 0.00156606. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M. يتم تحديث سعر STORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solana Spaces الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Solana Spaces خلال اليوم هو -1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 972.56M
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خلال اليوم، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solana Spaces مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solana Spaces: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.10%
-1.12%
-23.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.
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