سعر Sock Inu (SINU)
سعر Sock Inu (SINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.32K. يتم تحديث سعر SINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sock Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Sock Inu خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sock Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-2.56%
-19.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.
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