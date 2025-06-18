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سعر Sock Inu (SINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.32K . يتم تحديث سعر SINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sock Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Sock Inu خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Sock Inu (SINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sock Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sock Inu (SINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sock Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -19.08%

معلومات سوق Sock Inu (SINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: