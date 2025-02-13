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سعر Snibbu (SNIBBU) المباشر لليوم هو USD 0.00167696 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SNIBBU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snibbu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.71K - تغيير سعر Snibbu خلال اليوم هو +8.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Snibbu (SNIBBU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ +0.00012702 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ -0.0008540073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ -0.0009986967 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ -0.005048044856304941 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012702 +8.19% 30 يوم $ -0.0008540073 -50.92% 60 يوم $ -0.0009986967 -59.55% 90 يوم $ -0.005048044856304941 -75.06%

تحليل سعر Snibbu (SNIBBU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snibbu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00150876$ 0.00150876 $ 0.00150876 24 ساعة مرتفع $ 0.00169082$ 0.00169082 $ 0.00169082 عالية طوال الوقت $ 0.03658647$ 0.03658647 $ 0.03658647 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +8.19% تغير السعر (7 أيام) -5.80%

معلومات سوق Snibbu (SNIBBU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: