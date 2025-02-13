سعر Snibbu (SNIBBU)
سعر Snibbu (SNIBBU) المباشر لليوم هو USD 0.00167696. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SNIBBU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snibbu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.71K
- تغيير سعر Snibbu خلال اليوم هو +8.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ +0.00012702 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ -0.0008540073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ -0.0009986967 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snibbu مقابل USD هو $ -0.005048044856304941 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012702
|+8.19%
|30 يوم
|$ -0.0008540073
|-50.92%
|60 يوم
|$ -0.0009986967
|-59.55%
|90 يوم
|$ -0.005048044856304941
|-75.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snibbu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+8.19%
-5.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snibbu, Made by a experienced team in Defi, is looking to take its rightful place amongst other “Blue-Chip” Meme coins. Through aggressive shilling and marketing campaign & a strong community, we’re going to Crab our way to the top. Snibbu belongs in pepeverse storyline as one of most memable characters and snibbu memes will put smile on holders face. We’re not in favor of the bears nor the bulls. Snibbu rules the market, controlling the bulls and the bears. It is the hero of defi we all need. Snibbu lives in the Ethereum blockchain. The center of all defi shenanigans. In here, Snibbu can build an army of fierce side walking crabs. Snibbu has no tax and liquidity pool is burnt, Snibbu lives forever.
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€0.001593112
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RM0.007462472
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