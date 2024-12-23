سعر SNAP ($NAP)
سعر SNAP ($NAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.37M. يتم تحديث سعر $NAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNAP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 622.73K
- تغيير سعر SNAP خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64T
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خلال اليوم، كان سعر SNAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNAP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-37.30%
|60 يوم
|$ 0
|-18.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.62%
-24.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SNAP is a token launched by an artist, Kero. The name SNAP was selected in honor of their original meme character Coco, a crocodile drawn in the style of iconic meme character Pepe the Frog.
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