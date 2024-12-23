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سعر Snake (SNK) المباشر لليوم هو USD 0.057847 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.83M . يتم تحديث سعر SNK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snake الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.07K - تغيير سعر Snake خلال اليوم هو -0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.46M

أداء سعر Snake (SNK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snake مقابل USD هو $ -0.00024751329901452 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snake مقابل USD هو $ -0.0312388261 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snake مقابل USD هو $ -0.0089544610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snake مقابل USD هو $ -0.00025216883543817 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00024751329901452 -0.42% 30 يوم $ -0.0312388261 -54.00% 60 يوم $ -0.0089544610 -15.47% 90 يوم $ -0.00025216883543817 -0.43%

تحليل سعر Snake (SNK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057382$ 0.057382 $ 0.057382 24 ساعة مرتفع $ 0.058697$ 0.058697 $ 0.058697 عالية طوال الوقت $ 0.592266$ 0.592266 $ 0.592266 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -52.66%

معلومات سوق Snake (SNK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: