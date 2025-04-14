سعر Smiling Dolphin (MIHARU)
سعر Smiling Dolphin (MIHARU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.13K. يتم تحديث سعر MIHARU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smiling Dolphin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Smiling Dolphin خلال اليوم هو +2.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smiling Dolphin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.37%
|30 يوم
|$ 0
|-55.24%
|60 يوم
|$ 0
|-74.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smiling Dolphin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.31%
+2.37%
+13.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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