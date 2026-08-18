سعر Smiley Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Smiley Coin (SMILEY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SMILEY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SMILEY.

يحتل Smiley Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 258,589، مع عرض متداول قدره 420,690.00T SMILEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SMILEY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SMILEY بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و+1.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Smiley Coin (SMILEY)

القيمة السوقية $ 258.59K$ 258.59K $ 258.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 258.59K$ 258.59K $ 258.59K إمداد دورة التداول 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T إجمالي العرض 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

القيمة السوقية الحالية لـ Smiley Coin هي $ 258.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMILEY يبلغ 420,690.00T، مع إجمالي عرض 4.2069e+17. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 258.59K.