سعر Smidge (SMIDGE)
سعر Smidge (SMIDGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMIDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smidge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.92
- تغيير سعر Smidge خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Smidge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smidge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smidge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smidge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-48.27%
|60 يوم
|$ 0
|-50.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smidge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.05%
-21.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hi im Smidge, PEPE is my BETA Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Smidge decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Smidge – the one and only coin for all frens. Free, open, and frank communication is the key of building a strong, cooperative and selfless community. Our main goal is achieve that and build an Smidge Community army to make it stated goals with ease. Community together like in the early days of crypto with PEPE being the driver. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced.
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