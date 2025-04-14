سعر SLOVE (SLOVE)
سعر SLOVE (SLOVE) المباشر لليوم هو USD 0.148677. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.38M. يتم تحديث سعر SLOVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SLOVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SLOVE خلال اليوم هو -7.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M
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خلال اليوم، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ -0.0128037972671849 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0128037972671849
|-7.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SLOVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-7.92%
+9.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui’s scalability and innovation, we’re delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future.
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