احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SLOVE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SLOVE.

سعر SLOVE (SLOVE) المباشر لليوم هو USD 0.148677 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.38M . يتم تحديث سعر SLOVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SLOVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SLOVE خلال اليوم هو -7.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 90.00M

أداء سعر SLOVE (SLOVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ -0.0128037972671849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SLOVE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0128037972671849 -7.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SLOVE (SLOVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SLOVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.145156$ 0.145156 $ 0.145156 24 ساعة مرتفع $ 0.16795$ 0.16795 $ 0.16795 عالية طوال الوقت $ 0.193733$ 0.193733 $ 0.193733 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) -7.92% تغير السعر (7 أيام) +9.16%

معلومات سوق SLOVE (SLOVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: