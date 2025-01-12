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سعر Skimask Pnut (SKINUT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 483.53K . يتم تحديث سعر SKINUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Skimask Pnut الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.47K - تغيير سعر Skimask Pnut خلال اليوم هو -8.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.44M

أداء سعر Skimask Pnut (SKINUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Skimask Pnut (SKINUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Skimask Pnut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00206967$ 0.00206967 $ 0.00206967 تغير السعر (1 ساعة) +3.30% تغير السعر (1يوم) -8.61% تغير السعر (7 أيام) -41.21%

معلومات سوق Skimask Pnut (SKINUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: