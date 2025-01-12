سعر Skimask Pnut (SKINUT)
سعر Skimask Pnut (SKINUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 483.53K. يتم تحديث سعر SKINUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Skimask Pnut الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.47K
- تغيير سعر Skimask Pnut خلال اليوم هو -8.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.44M
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خلال اليوم، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Skimask Pnut مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Skimask Pnut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.30%
-8.61%
-41.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.
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