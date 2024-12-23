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سعر SIZE (SIZE) المباشر لليوم هو USD 0.00228183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.25M . يتم تحديث سعر SIZE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SIZE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.32K - تغيير سعر SIZE خلال اليوم هو -3.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 973.34M

أداء سعر SIZE (SIZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ +0.0194309439 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ +0.0445418534 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ +0.00210651214252900206 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.60% 30 يوم $ +0.0194309439 +851.55% 60 يوم $ +0.0445418534 +1,952.02% 90 يوم $ +0.00210651214252900206 +1,201.54%

تحليل سعر SIZE (SIZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SIZE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00227864$ 0.00227864 $ 0.00227864 24 ساعة مرتفع $ 0.00254649$ 0.00254649 $ 0.00254649 عالية طوال الوقت $ 0.02052368$ 0.02052368 $ 0.02052368 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -3.60% تغير السعر (7 أيام) -30.01%

معلومات سوق SIZE (SIZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: