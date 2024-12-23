سعر SIZE (SIZE)
سعر SIZE (SIZE) المباشر لليوم هو USD 0.00228183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.25M. يتم تحديث سعر SIZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SIZE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.32K
- تغيير سعر SIZE خلال اليوم هو -3.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 973.34M
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خلال اليوم، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ +0.0194309439 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ +0.0445418534 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SIZE مقابل USD هو $ +0.00210651214252900206 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.60%
|30 يوم
|$ +0.0194309439
|+851.55%
|60 يوم
|$ +0.0445418534
|+1,952.02%
|90 يوم
|$ +0.00210651214252900206
|+1,201.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SIZE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-3.60%
-30.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape.
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