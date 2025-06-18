سعر Simple AI (SMPL)
سعر Simple AI (SMPL) المباشر لليوم هو USD 0.02089317. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M. يتم تحديث سعر SMPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simple AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Simple AI خلال اليوم هو -9.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ -0.00217794608201165 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00217794608201165
|-9.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simple AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
-9.44%
+253.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.
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