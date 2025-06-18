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سعر Simple AI (SMPL) المباشر لليوم هو USD 0.02089317 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M . يتم تحديث سعر SMPL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simple AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Simple AI خلال اليوم هو -9.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Simple AI (SMPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ -0.00217794608201165 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simple AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00217794608201165 -9.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simple AI (SMPL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simple AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01580861$ 0.01580861 $ 0.01580861 24 ساعة مرتفع $ 0.02590359$ 0.02590359 $ 0.02590359 عالية طوال الوقت $ 0.02590359$ 0.02590359 $ 0.02590359 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) -9.44% تغير السعر (7 أيام) +253.82%

معلومات سوق Simple AI (SMPL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: