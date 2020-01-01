توكنوميكس Simple AI (SMPL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Simple AI (SMPL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Simple AI (SMPL) Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token. الموقع الرسمي: https://www.smplai.io/ اشتر SMPL الآن!

توكنوميكس Simple AI (SMPL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Simple AI (SMPL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.051049 $ 0.051049 $ 0.051049 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00277191 $ 0.00277191 $ 0.00277191 السعر الحالي: $ 0.0288847 $ 0.0288847 $ 0.0288847 معرفة المزيد عن سعر Simple AI (SMPL)

توكنوميكس Simple AI (SMPL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Simple AI (SMPL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMPL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMPL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMPL، استكشف السعر المباشر لتوكن SMPL!

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