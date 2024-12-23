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سعر Silly Goose (GOO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 482.63K . يتم تحديث سعر GOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Silly Goose الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.23K - تغيير سعر Silly Goose خلال اليوم هو -7.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Silly Goose (GOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Silly Goose مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Silly Goose مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Silly Goose مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Silly Goose مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.26% 30 يوم $ 0 -24.25% 60 يوم $ 0 -34.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Silly Goose (GOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Silly Goose: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03174644$ 0.03174644 $ 0.03174644 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) -7.26% تغير السعر (7 أيام) -31.71%

معلومات سوق Silly Goose (GOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: