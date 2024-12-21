سعر Sigma (SIGMA)
سعر Sigma (SIGMA) المباشر لليوم هو USD 0.0321135. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.05M. يتم تحديث سعر SIGMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sigma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61M
- تغيير سعر Sigma خلال اليوم هو +6.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.85M
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خلال اليوم، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ +0.00209786 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ -0.0199011084 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ -0.0115279404 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ +0.020048861594515518 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00209786
|+6.99%
|30 يوم
|$ -0.0199011084
|-61.97%
|60 يوم
|$ -0.0115279404
|-35.89%
|90 يوم
|$ +0.020048861594515518
|+166.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sigma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.15%
+6.99%
-39.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the world of cryptocurrency, a "Sigma" would represent a personality type that is self-reliant, independent, and strategic. They often choose to navigate the crypto market outside of traditional investment frameworks. Instead of following the herd mentality or aligning with dominant financial trends - akin to the "Alpha" -, they prefer to operate in their own unique way. They prioritize personal freedom, make well-researched decisions, and value the ability to remain adaptable in the ever-evolving landscape of digital currencies. Their approach to investing is defined by a mix of confidence, nonconformity, and a deep understanding of market dynamics.
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$0.0321135
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₺1.130074065
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¥5.02383594
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₽3.30576369
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₹2.728041825
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