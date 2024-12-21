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سعر Sigma (SIGMA) المباشر لليوم هو USD 0.0321135 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.05M . يتم تحديث سعر SIGMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sigma الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61M - تغيير سعر Sigma خلال اليوم هو +6.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.85M

أداء سعر Sigma (SIGMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ +0.00209786 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ -0.0199011084 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ -0.0115279404 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sigma مقابل USD هو $ +0.020048861594515518 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00209786 +6.99% 30 يوم $ -0.0199011084 -61.97% 60 يوم $ -0.0115279404 -35.89% 90 يوم $ +0.020048861594515518 +166.18%

تحليل سعر Sigma (SIGMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sigma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02991294$ 0.02991294 $ 0.02991294 24 ساعة مرتفع $ 0.03972938$ 0.03972938 $ 0.03972938 عالية طوال الوقت $ 0.172153$ 0.172153 $ 0.172153 تغير السعر (1 ساعة) -4.15% تغير السعر (1يوم) +6.99% تغير السعر (7 أيام) -39.10%

معلومات سوق Sigma (SIGMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: