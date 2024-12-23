سعر Shuffle (SHFL)
سعر Shuffle (SHFL) المباشر لليوم هو USD 0.195851. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.69M. يتم تحديث سعر SHFL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shuffle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 773.90K
- تغيير سعر Shuffle خلال اليوم هو -2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 182.19M
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خلال اليوم، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.0044123266030839 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.0447195205 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.1060690041 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.10209374033102053 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0044123266030839
|-2.20%
|30 يوم
|$ -0.0447195205
|-22.83%
|60 يوم
|$ -0.1060690041
|-54.15%
|90 يوم
|$ -0.10209374033102053
|-34.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shuffle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-2.20%
+9.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
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