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سعر Shuffle (SHFL) المباشر لليوم هو USD 0.195851 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.69M . يتم تحديث سعر SHFL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shuffle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 773.90K - تغيير سعر Shuffle خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 182.19M

أداء سعر Shuffle (SHFL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.0044123266030839 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.0447195205 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.1060690041 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shuffle مقابل USD هو $ -0.10209374033102053 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0044123266030839 -2.20% 30 يوم $ -0.0447195205 -22.83% 60 يوم $ -0.1060690041 -54.15% 90 يوم $ -0.10209374033102053 -34.26%

تحليل سعر Shuffle (SHFL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shuffle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.194752$ 0.194752 $ 0.194752 24 ساعة مرتفع $ 0.201303$ 0.201303 $ 0.201303 عالية طوال الوقت $ 0.787524$ 0.787524 $ 0.787524 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) +9.52%

معلومات سوق Shuffle (SHFL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: