توكنوميكس Shuffle (SHFL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shuffle (SHFL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shuffle (SHFL) The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. الموقع الرسمي: https://shuffle.com اشتر SHFL الآن!

توكنوميكس Shuffle (SHFL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shuffle (SHFL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M إجمالي العرض: $ 949.03M $ 949.03M $ 949.03M العرض المتداول: $ 315.32M $ 315.32M $ 315.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 242.29M $ 242.29M $ 242.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.787524 $ 0.787524 $ 0.787524 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.141225 $ 0.141225 $ 0.141225 السعر الحالي: $ 0.255312 $ 0.255312 $ 0.255312 معرفة المزيد عن سعر Shuffle (SHFL)

توكنوميكس Shuffle (SHFL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shuffle (SHFL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHFL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHFL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHFL، استكشف السعر المباشر لتوكن SHFL!

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