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سعر Shrubius Maximus (SHRUBIUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.43K . يتم تحديث سعر SHRUBIUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shrubius Maximus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K - تغيير سعر Shrubius Maximus خلال اليوم هو -2.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Shrubius Maximus (SHRUBIUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shrubius Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00102784$ 0.00102784 $ 0.00102784 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -2.63% تغير السعر (7 أيام) -30.77%

معلومات سوق Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: