سعر Shrubius Maximus (SHRUBIUS)
سعر Shrubius Maximus (SHRUBIUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.43K. يتم تحديث سعر SHRUBIUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shrubius Maximus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر Shrubius Maximus خلال اليوم هو -2.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shrubius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shrubius Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-2.63%
-30.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.
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