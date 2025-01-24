سعر Shroom (SHROOM)
سعر Shroom (SHROOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 895.30K. يتم تحديث سعر SHROOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shroom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K
- تغيير سعر Shroom خلال اليوم هو +6.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.42B
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خلال اليوم، كان سعر Shroom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shroom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shroom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shroom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.57%
|30 يوم
|$ 0
|+10.33%
|60 يوم
|$ 0
|-34.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shroom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.00%
+6.57%
+19.58%
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