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سعر Shrimp Paste (SHRIMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.14K . يتم تحديث سعر SHRIMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shrimp Paste الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.67K - تغيير سعر Shrimp Paste خلال اليوم هو -8.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Shrimp Paste (SHRIMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shrimp Paste مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shrimp Paste مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shrimp Paste مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shrimp Paste مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.07% 30 يوم $ 0 -61.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shrimp Paste (SHRIMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shrimp Paste: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00315041$ 0.00315041 $ 0.00315041 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -8.07% تغير السعر (7 أيام) -13.23%

معلومات سوق Shrimp Paste (SHRIMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: