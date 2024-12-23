سعر Shrapnel (SHRAP)
سعر Shrapnel (SHRAP) المباشر لليوم هو USD 0.02656684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.56M. يتم تحديث سعر SHRAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shrapnel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56M
- تغيير سعر Shrapnel خلال اليوم هو -5.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 810.37M
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خلال اليوم، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.00154880087501708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.0042528011 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.0098092902 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.00463747113265553 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00154880087501708
|-5.50%
|30 يوم
|$ -0.0042528011
|-16.00%
|60 يوم
|$ -0.0098092902
|-36.92%
|90 يوم
|$ -0.00463747113265553
|-14.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shrapnel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
-5.50%
-33.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.
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A$0.042506944
|1 SHRAP إلى GBP
￡0.0209878036
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€0.025238498
|1 SHRAP إلى USD
$0.02656684
|1 SHRAP إلى MYR
RM0.11955078
|1 SHRAP إلى TRY
₺0.935152768
|1 SHRAP إلى JPY
¥4.1619611544
|1 SHRAP إلى RUB
₽2.7316024888
|1 SHRAP إلى INR
₹2.256853058
|1 SHRAP إلى IDR
Rp428.4973593652
|1 SHRAP إلى PHP
₱1.556816824
|1 SHRAP إلى EGP
￡E.1.352252156
|1 SHRAP إلى BRL
R$0.1615263872
|1 SHRAP إلى CAD
C$0.0379905812
|1 SHRAP إلى BDT
৳3.1617196284
|1 SHRAP إلى NGN
₦41.1249369832
|1 SHRAP إلى UAH
₴1.1096969068
|1 SHRAP إلى VES
Bs1.35490884
|1 SHRAP إلى PKR
Rs7.3651250532
|1 SHRAP إلى KZT
₸13.8947229884
|1 SHRAP إلى THB
฿0.9109769436
|1 SHRAP إلى TWD
NT$0.866078984
|1 SHRAP إلى CHF
Fr0.0236444876
|1 SHRAP إلى HKD
HK$0.2064243468
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.د.م0.2661997368