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سعر Shrapnel (SHRAP) المباشر لليوم هو USD 0.02656684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.56M . يتم تحديث سعر SHRAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shrapnel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56M - تغيير سعر Shrapnel خلال اليوم هو -5.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 810.37M

أداء سعر Shrapnel (SHRAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.00154880087501708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.0042528011 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.0098092902 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shrapnel مقابل USD هو $ -0.00463747113265553 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00154880087501708 -5.50% 30 يوم $ -0.0042528011 -16.00% 60 يوم $ -0.0098092902 -36.92% 90 يوم $ -0.00463747113265553 -14.86%

تحليل سعر Shrapnel (SHRAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shrapnel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02659081$ 0.02659081 $ 0.02659081 24 ساعة مرتفع $ 0.0299763$ 0.0299763 $ 0.0299763 عالية طوال الوقت $ 0.435265$ 0.435265 $ 0.435265 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) -5.50% تغير السعر (7 أيام) -33.38%

معلومات سوق Shrapnel (SHRAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: