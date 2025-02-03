سعر Shinobi (NINJA)
سعر Shinobi (NINJA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NINJA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shinobi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر Shinobi خلال اليوم هو -12.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shinobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shinobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shinobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shinobi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.52%
|30 يوم
|$ 0
|-48.63%
|60 يوم
|$ 0
|-55.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shinobi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.08%
-12.52%
-26.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the shadowy realms of the digital currency world, where trends change faster than the blink of an eye, a legend was born from the ashes of volatility and uncertainty. This legend, known as Shinobi $NINJA, was not just another memecoin.
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