سعر Shikoku (SHIK)
سعر Shikoku (SHIK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64M. يتم تحديث سعر SHIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shikoku الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.93K
- تغيير سعر Shikoku خلال اليوم هو -9.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 945.92T
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خلال اليوم، كان سعر Shikoku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shikoku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shikoku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shikoku مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.99%
|30 يوم
|$ 0
|+31.78%
|60 يوم
|$ 0
|+65.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shikoku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-9.99%
-19.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.
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